Polesine spaccio cocaina | 23enne nel mirino sequestrati 4.600 euro

Un giovane di 23 anni residente nel Polesine è finito nel mirino delle forze dell’ordine dopo un’operazione antidroga. La polizia ha sequestrato 4.600 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, e ha trovato una quantità di cocaina nascosta in casa. La sua attività di spaccio aveva attirato l’attenzione degli investigatori, che hanno deciso di intervenire. La scoperta è avvenuta grazie a un’indagine avviata qualche settimana fa. Ora il ragazzo rischia una denuncia penale per detenzione e traffico di droga.

Cocaina in Polesine: Giovane Spacciatore nel Mirino della Giustizia. Un giovane di 23 anni, residente nel Polesine, è stato denunciato per detenzione e spaccio di cocaina. L’operazione, condotta dai carabinieri, ha portato al sequestro di oltre 4.600 euro in contanti e alla scoperta di un’attività di spaccio ben radicata nel territorio. L’indagine, iniziata in un’area di servizio lungo le strade del Ferrarese, ha rivelato una rete di cessioni di droga che si estendeva fino alle abitazioni dell’indagato. L’Inizio dell’Indagine: Un Controllo Routine Trasformato in Sospetto. Tutto è cominciato venerdì scorso, quando i militari dell’Aliquota operativa di Adria hanno notato un’auto in sosta in un’area di servizio autostradale.🔗 Leggi su Ameve.eu

