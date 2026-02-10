Blitz antidroga sequestrati 30kg di fumo e 4,5 tra coca e erba

Questa mattina le forze dell'ordine hanno effettuato un blitz in un’abitazione alla periferia della città. Durante l’operazione, sono stati sequestrati circa 30 chili di hashish, 2,2 chili di marijuana e 2,3 chili di cocaina. Inoltre, tra le cose trovate, c’era anche una pistola. L’operazione ha portato all’arresto di alcune persone. Le indagini continuano per chiarire il traffico e la provenienza della droga.

Circa 30 chili di hashish, altri 2,2 di marijuana e, infine, 2,3 chili di cocaina (oltre alla riproduzione di una pistola). È quanto ha sequestrato la polizia durante un blitz antidroga a Novate Milanese (hinterland nord di Milano), che ha portato all’arresto di quattro persone.In manette sono.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

