Roma | droga nascosta in saloni e cantieri 12 arresti

Dodici persone sono state arrestate a Roma durante un’operazione che ha scoperto un sistema di spaccio nascosto in vari ambienti, tra cui saloni di bellezza e cantieri. Le forze dell’ordine hanno trovato droga nascosta in locali apparentemente innocui e nei depositi temporanei di attrezzi. La rete di distribuzione coinvolgeva diversi punti della città, rendendo difficile il contrasto. Le indagini hanno permesso di identificare numerose piazze di spaccio nascoste tra i quartieri periferici.

Un'operazione coordinata ha portato all'arresto di dodici persone a Roma, smascherando un diffuso sistema di stoccaggio e spaccio di sostanze stupefacenti in luoghi insospettabili, dai parrucchieri ai locker, passando per aree verdi e cantieri. L'attività, condotta dalle forze dell'ordine, ha permesso di sequestrare diverse tipologie di droga e di evidenziare una crescente tendenza a nascondere gli stupefacenti in nascondigli dinamici e improvvisati, sfruttando la quotidianità urbana. La prima svolta investigativa è arrivata grazie a una segnalazione pervenuta attraverso l'applicazione YouPol. Gli agenti, insospettiti da un'attività anomala in un barber shop, hanno scoperto un vero e proprio deposito di droga nascosto dietro una poltrona del salone.

