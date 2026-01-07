Oltre 25 espositori di modernariato e vintage nella nuova edizione di ' Wao Market'

Il 10 gennaio, Wao Isola ospita una nuova edizione di Wao, che Mercato! La giornata, realizzata in collaborazione con Biscottini Retro, propone oltre 25 espositori di modernariato, vintage e creazioni artigianali. L’evento si svolge nello spazio di coworking in Isola, offrendo un’occasione per scoprire oggetti unici e supportare gli artigiani locali in un contesto informale e curato.

