Oltre 25 espositori di modernariato e vintage nella nuova edizione di ' Wao Market'
Il 10 gennaio, Wao Isola ospita una nuova edizione di Wao, che Mercato! La giornata, realizzata in collaborazione con Biscottini Retro, propone oltre 25 espositori di modernariato, vintage e creazioni artigianali. L’evento si svolge nello spazio di coworking in Isola, offrendo un’occasione per scoprire oggetti unici e supportare gli artigiani locali in un contesto informale e curato.
Sabato 10 gennaio Wao Isola, lo spazio di coworking in Isola, apre le sue porte alla città per una nuova edizione di Wao, che Mercato!, una giornata interamente dedicata a modernariato, vintage e creazioni hand-made, in collaborazione con Biscottini Retro.Il mercatinoAd accogliere i più curiosi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
