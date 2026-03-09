2 giugno 1946 | le donne votano e ridisegnano l’Italia

Il 2 giugno 1946 le donne italiane votarono per la prima volta, partecipando al primo referendum che avrebbe deciso la forma di governo del Paese. Il voto femminile fu riconosciuto ufficialmente e contribuì a cambiare il panorama politico nazionale. Il 9 marzo 2026, il Presidente della Repubblica ha dedicato la Giornata Internazionale della Donna a questo evento storico, ricordando il ruolo delle donne in quella svolta.