2 giugno 1946 | le donne votano e ridisegnano l’Italia
Il 2 giugno 1946 le donne italiane votarono per la prima volta, partecipando al primo referendum che avrebbe deciso la forma di governo del Paese. Il voto femminile fu riconosciuto ufficialmente e contribuì a cambiare il panorama politico nazionale. Il 9 marzo 2026, il Presidente della Repubblica ha dedicato la Giornata Internazionale della Donna a questo evento storico, ricordando il ruolo delle donne in quella svolta.
Il 9 marzo 2026, il Presidente della Sergio Mattarella ha dedicato la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna al ricordo del 2 giugno 1946, data in cui le donne italiane hanno esercitato per la prima volta il diritto di voto. In un discorso pronunciato al Quirinale, il Capo dello Stato ha sottolineato come quel momento storico abbia segnato l'inizio di una nuova stagione di pari opportunità e diritti fondamentali. L'intervento si è concentrato sul ruolo decisivo che le cittadine ebbero nella costruzione della Italiana, passando da secoli di esclusione a una piena partecipazione politica. Mattarella ha ringraziato... 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Mattarella: “Voto donne 2 giugno 1946 autentica rivoluzione, pose fine a secolare storia di discriminazione”(Adnkronos) – "Quest’anno la celebrazione riveste un significato speciale: ricorrerà tra breve l’ottantesimo anniversario della Repubblica, nata il 2...
Leggi anche: 105 anni e il ricordo lucido di quel 2 giugno 1946, quando le donne votarono per la prima volta. La sua è una lezione di libertà e un augurio prezioso ai giovani
Approfondimenti e contenuti su 2 giugno 1946 le donne votano e...
Temi più discussi: Il presente della Costituzione; 2 Giugno: Festa della Repubblica: l’Italia si racconta, il Veneto ricorda; Il volto delle Donne – Mostra; A Tg2 Italia Europa gli sviluppi della guerra in Iran.
Mattarella celebra le donne: Il 2 giugno del '46 costruirono l'ItaliaAGI - Quest'anno la celebrazione riveste un significato speciale: ricorrerà tra breve l'ottantesimo anniversario della Repubblica, nata il 2 giugno 1946, quando le italiane, chiamate al voto dopo la ... msn.com
Mattarella: 2 Giugno ’46, le donne costruirono l’ItaliaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it
Il miglior clima in Italia Negli ultimi 10 anni a Bari e nella BAT #bari #bat #attualità #clima - facebook.com facebook
La primavera cambia passo sull’Italia. Dopo i primi segnali già da ieri, nei prossimi giorni proseguirà una fase di variabilità con instabilità soprattutto nelle ore pomeridiane, più probabile sulle zone interne con locali estensioni alle zone pianeggianti. Verso il pr x.com