105 anni e il ricordo lucido di quel 2 giugno 1946 quando le donne votarono per la prima volta La sua è una lezione di libertà e un augurio prezioso ai giovani

Gianna Pratesi, 105 anni, ricorda con lucidità il suo primo voto del 2 giugno 1946, evento che ha segnato la nascita della Repubblica. La sua presenza sul palco di Sanremo 2026 ha catturato l’attenzione di tutti, portando alla memoria un momento storico per le donne italiane. La donna ha condiviso un ricordo vivido di quell’epoca e ha trasmesso un messaggio di libertà ai giovani. La sua testimonianza rimane un esempio di impegno civile.

I l momento più toccante di Sanremo 2026 non è una canzone, ma il volto di Gianna Pratesi. A 105 anni, la “signora della Repubblica” è salita sul palco per ricordare il primo voto delle donne nel 1946. «In casa eravamo tutti di sinistra, votai Repubblica senza dubbi», ha raccontato con lucidità a Carlo Conti. Sanremo 2026: chi sono i 30 Big in gara. guarda le foto Leggi anche › Sanremo e ansia da prestazione: cosa insegnano gli artisti per affrontare la paura del giudizio, anche fuori dal palco Oltre la politica, Gianna Pratesi ha regalato una lezione di vita ai ragazzi: « Non siate severi con gli altri, cercate di capire la vita senza arrabbiarvi ». 🔗 Leggi su Iodonna.it

Gianna Pratesi, che ha votato nel 1946 all'età di 21 anni, si impegna ancora oggi a condividere ricordi e esperienze di quel momento storico.

Sanremo 2026 rende omaggio agli 80 anni della Repubblica Italiana con la presenza di Gianna Pratesi, 105 anni il prossimo Il 16 marzo. Originaria di Chiavari, classe 1920, aveva 26 anni quando nacque

Classe 1920, è stata una delle 13 milioni di donne che ha votato al referendum del 1946. Dopo aver trascorso 20 anni in Scozia, dove ha gestito una gelateria insieme al marito, Gianna Pratesi è tornat

