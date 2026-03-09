Mattarella | Voto donne 2 giugno 1946 autentica rivoluzione pose fine a secolare storia di discriminazione

Quest’anno la celebrazione del 2 giugno assume un significato particolare perché ricorre il 77° anniversario del voto delle donne nel 1946, un evento che ha segnato una svolta storica in Italia. Il Presidente della Repubblica ha definito quel giorno come un’autentica rivoluzione che ha concluso una lunga storia di discriminazioni. La ricorrenza si avvicina e si svolge in un momento di attenzione verso i diritti civili.

"Quest'anno la celebrazione riveste un significato speciale: ricorrerà tra breve l'ottantesimo anniversario della Repubblica, nata il 2 giugno 1946, quando le italiane, chiamate al voto dopo la prima volta nelle elezioni comunali di pochi mesi prima, che ripristinarono la democrazia nei Municipi, soppressa dalla dittatura, diedero il loro apporto decisivo alla costruzione della.