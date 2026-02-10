Lo sport che unisce | una giornata di donazione sangue tra club calcistici

Questa mattina a Carovigno si è svolta una giornata di donazione del sangue dedicata ai tifosi e ai giocatori dei club calcistici locali. L’Avis ha organizzato l’evento in collaborazione con le squadre di calcio, invitando la comunità a mettersi in fila per aiutare chi ha bisogno. La partecipazione è stata numerosa, con molti giovani e adulti che hanno deciso di donare, portando avanti una tradizione di solidarietà e impegno civile.

CAROVIGNO - L'Avis di Carovigno lancia una nuova importante giornata di donazione del sangue, anche questa volta, con il coinvolgimento attivo dei club calcistici del territorio. L'appuntamento è fissato per domenica 15 febbraio, dalle 8:00 alle 12:00, presso lo Juventus Club "Alessandro Del.

