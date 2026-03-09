18 licenziati a Ventimiglia | crisi all’Ospedale Saint

Il 9 marzo 2026, all’Ospedale Saint Charles di Ventimiglia, il gestore GVM Care & Research ha licenziato improvvisamente diciotto operatori sanitari senza preavviso. L’episodio ha causato una crisi all’interno della struttura, con l’intera squadra di lavoratori colpita dai licenziamenti. Nessuna comunicazione preventiva è stata fornita ai dipendenti prima dell’atto.

Il lunedì 9 marzo 2026 ha scattare una crisi improvvisa all’interno dell’Ospedale Saint Charles a Ventimiglia, dove il gestore GVM Care & Research ha licenziato diciotto operatori sanitari senza alcun preavviso. Questa decisione, che colpisce quindici assistenti socio-sanitari e tre infermieri in regime di partita IVA, ha innescato una forte reazione politica da parte del gruppo Ventimiglia Progressista, che teme per la continuità dei servizi e chiede garanzie sul futuro della struttura. La situazione si è sviluppata nel corso della giornata odierna, con un comunicato ufficiale firmato da Gianni Cappelletti, Luca Donzelli, Salvatore Mastroieni e Maria Spinosi che denuncia la gravità del provvedimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

