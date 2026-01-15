Crisi Aeffe dipendenti in lacrime e senza parole Licenziati in tronco ci chiamano uno dopo l' altro in ufficio

Nelle ultime ore, alcuni dipendenti del gruppo Aeffe (che comprende marchi come Alberta Ferretti, Moschino e Pollini) hanno ricevuto lettere di licenziamento con effetto immediato. La notizia ha provocato comprensibile sorpresa e disorientamento tra i lavoratori, molti dei quali si sono trovati a dover affrontare un cambiamento improvviso e difficile. La situazione evidenzia le tensioni attuali nel settore della moda e le sfide che le aziende affrontano nel contesto economico.

