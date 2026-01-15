Crisi Aeffe dipendenti in lacrime e senza parole Licenziati in tronco ci chiamano uno dopo l' altro in ufficio
Nelle ultime ore, alcuni dipendenti del gruppo Aeffe (che comprende marchi come Alberta Ferretti, Moschino e Pollini) hanno ricevuto lettere di licenziamento con effetto immediato. La notizia ha provocato comprensibile sorpresa e disorientamento tra i lavoratori, molti dei quali si sono trovati a dover affrontare un cambiamento improvviso e difficile. La situazione evidenzia le tensioni attuali nel settore della moda e le sfide che le aziende affrontano nel contesto economico.
“Licenziamento, con effetto immediato”. E’ quanto compare scritto nelle lettere già consegnate ad alcuni dipendenti del gruppo Aeffe (Alberta Ferretti, Moschino, Pollini), nel corso delle ultime ore. Dopo il mancato accordo con i sindacati, durante la riunione dello scorso lunedì in sede. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
