Ospedale Saint Charles | Trucchi allerta su crisi e budget da 15

L’ospedale Saint Charles di Bordighera è al centro di un acceso dibattito pubblico a causa delle recenti decisioni organizzative. La gestione dell’ospedale è stata oggetto di contestazioni, mentre le autorità hanno comunicato un budget di 15 milioni di euro. Trucchi ha lanciato un allarme sulla possibilità di una crisi imminente legata a queste scelte.

La gestione dell'ospedale Saint Charles di Bordighera si trova al centro di un acceso dibattito pubblico scatenato dalle recenti decisioni organizzative. Giuseppe Trucchi, figura chiave nel panorama sanitario locale, ha lanciato un appello urgente per affrontare la crisi gestionale alla radice, evidenziando come i licenziamenti in corso rappresentino solo il sintomo visibile di problemi strutturali più profondi. La situazione attuale richiede una revisione del piano finanziario per garantire la sostenibilità futura della struttura, evitando sorprese negative che potrebbero compromettere l'erogazione dei servizi essenziali.