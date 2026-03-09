Con 1,6 milioni per l’ex Palmento Frassanito rinasce il cuore vitivinicolo della Terra d’Arneo

Il Comune di Salice Salentino ha ottenuto 1,6 milioni di euro per il recupero dell’ex Palmento Frassanito, un antico edificio di archeologia industriale nel cuore della Terra d’Arneo. L’intervento mira a restituire vita a un sito storico legato alla tradizione vitivinicola locale, caratterizzato da tufo, volte a spigolo e profumo di mosto. L’obiettivo è valorizzare questo patrimonio e rafforzare il settore vinicolo della zona.

SALICE SALENTINO – Un ponte tra passato e futuro, fatto di tufo, volte a spigolo e profumo di mosto. Il Comune di Salice Salentino ha ottenuto un finanziamento di 1,6 milioni di euro destinato al recupero funzionale dell'ex Palmento Frassanito, un gioiello di archeologia industriale situato in via Vittorio Emanuele II. Grazie alle risorse del Programma Regionale Puglia 2021–2027, la struttura uscirà dallo stato di abbandono per diventare il nuovo Centro di documentazione della cultura vitivinicola della Terra d'Arneo. Il recupero dell'immobile, che si estende su circa 550 metri quadrati, è il coronamento di una strategia precisa. Ai 1,6 milioni appena intercettati si aggiungono infatti 500 mila euro già ottenuti in precedenza per il consolidamento statico e la messa in sicurezza.