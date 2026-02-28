Leborgne Lucas, filosofa contemporanea, mette in discussione l’idea di un’uguaglianza di genere attraverso la sua visione della gravidanza. La sua riflessione si concentra sulla concezione della maternità come esperienza universale e eterna, che secondo lei contrasta con le teorie che promuovono un’identità femminile omogenea. La sua posizione solleva questioni sulla rappresentazione del femminile nel pensiero moderno.

Per un intellettuale contemporaneo – e ancor di più se di sesso femminile – essere accusato di “essenzialismo”, cioè di aderire a una ideologia che predica un femminile eterno al quale ogni donna dovrebbe conformarsi, è veramente increscioso. Si trova a un passo dall’essere considerato un inguaribile reazionario, o meglio ancora un fascista. Rivela un bel coraggio quindi la filosofa francese Marie Leborgne Lucas che, nel suo libro “Un corpo per due” (Vita e Pensiero) scrive che il corpo delle donne “rappresenta la loro situazione, non il loro destino o la loro essenza”. Perché il corpo si può rigettare, detestare, modificare, ma rimane sempre la nostra condizione iniziale con cui bisogna fare i conti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La filosofia della gravidanza di Leborgne Lucas smonta il mito dell'uguaglianza di genere

