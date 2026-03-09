15 nuovi ministri | Leone XIV approva le ordinazioni a Roma

La Diocesi di Roma ha ottenuto il via libera definitivo per l’ordinazione di quindici nuovi ministri del culto. Le cerimonie si terranno nel mese di aprile e saranno svolte in due occasioni diverse. La notizia riguarda l’approvazione delle ordinazioni, che avranno luogo in due date separate nel prossimo mese.

La Diocesi di Roma ha appena ricevuto il via libera definitivo per l’ordinazione di quindici nuovi ministri del culto, un evento che segnerà il mese di aprile con due cerimonie distinte. L’approvazione è arrivata direttamente dal Pontefice Leone XIV il 7 marzo, aprendo la strada a sette futuri diaconi e otto nuovi presbiteri che prenderanno i voti nei prossimi giorni. Queste ordinazioni non sono semplici formalità burocratiche, ma rappresentano un’iniezione di vitalità per la capitale italiana, dove la presenza ecclesiastica deve rispondere alle sfide di una città complessa e in continua evoluzione. Mentre il clima di questo lunedì 9 marzo si presenta sereno con temperature intorno ai 12 gradi, l’anima spirituale della metropoli si prepara ad accogliere questi nuovi leader religiosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

