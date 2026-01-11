Avellino tre nuovi diaconi | la diocesi annuncia le ordinazioni per febbraio 2026

Da avellinotoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La diocesi di Avellino ha annunciato che Stefano Cucciniello, Andrea Masucci e Francesco Pastina saranno ordinati diaconi il 13 febbraio 2026. La comunicazione ufficiale è stata diffusa nei giorni scorsi, confermando l’appuntamento per questa importante tappa nel cammino ecclesiastico dei tre futuri diaconi. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e rappresenta un momento significativo per la comunità locale.

Con una nota diffusa nei giorni scorsi, la Chiesa di Avellino ha reso noto che Stefano Cucciniello, Andrea Masucci e Francesco Pastina saranno ordinati diaconi il prossimo 13 febbraio 2026.La celebrazione è fissata per le 18.30, nella Chiesa Cattedrale di Avellino.L’invito della diocesi alla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Diocesi di Milano, chi sono gli otto nuovi diaconi permanenti

Leggi anche: Un giornalista, un bancario in pensione e un seminarista congolese sono i tre nuovi diaconi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Diaconi, tre nuovi giovani: ventata di aria fresca nella Chiesa - Tre nuovi diaconi sono stati ordinati ieri pomeriggio nella concattedrale di San Marco, a Pordenone. ilgazzettino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.