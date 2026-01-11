Avellino tre nuovi diaconi | la diocesi annuncia le ordinazioni per febbraio 2026

La diocesi di Avellino ha annunciato che Stefano Cucciniello, Andrea Masucci e Francesco Pastina saranno ordinati diaconi il 13 febbraio 2026. La comunicazione ufficiale è stata diffusa nei giorni scorsi, confermando l’appuntamento per questa importante tappa nel cammino ecclesiastico dei tre futuri diaconi. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e rappresenta un momento significativo per la comunità locale.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.