Avellino tre nuovi diaconi | la diocesi annuncia le ordinazioni per febbraio 2026
La diocesi di Avellino ha annunciato che Stefano Cucciniello, Andrea Masucci e Francesco Pastina saranno ordinati diaconi il 13 febbraio 2026. La comunicazione ufficiale è stata diffusa nei giorni scorsi, confermando l’appuntamento per questa importante tappa nel cammino ecclesiastico dei tre futuri diaconi. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e rappresenta un momento significativo per la comunità locale.
Con una nota diffusa nei giorni scorsi, la Chiesa di Avellino ha reso noto che Stefano Cucciniello, Andrea Masucci e Francesco Pastina saranno ordinati diaconi il prossimo 13 febbraio 2026.La celebrazione è fissata per le 18.30, nella Chiesa Cattedrale di Avellino.L’invito della diocesi alla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
