Festival Zadra Mendelssohn e un ' Sogno' a quattro mani

Non perdere l’ultima occasione di vivere la magia della quindicesima edizione del Festival pianistico Fausto Zadra, diretto da Filippo Balducci. Venerdì 19 dicembre alle 18, un appuntamento imperdibile con Mendelssohn e un emozionante concerto a quattro mani, all'insegna di musica e sogno. Un evento che promette emozioni uniche per gli appassionati di musica classica e non solo.

Ultima chiamata per la quindicesima edizione del Festival pianistico Fausto Zadra diretto da Filippo Balducci, che venerdì 19 dicembre, alle 18.30, nella Sala Verde del Comune di Corato, propone un omaggio a Mendelssohn tra musica e teatro con una serie di brani per pianoforte a quattro mani. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Festival Zadra, Mendelssohn e Schubert: il pianoforte è in versione a quattro mani Leggi anche: Festival organistico del Salento, concerto per organo a quattro mani Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Marco Zadra Musica classica al classico Perché no In occasione del *XV Festival "F. Zadra"* , gli studenti prenotatisi, a fine mattinata, hanno potuto assistere estasiati al concerto pianistico dello straordinario *Davide Dentuto,* eccellenza appena diciottenne del C - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.