Una giornata per Sebastiano Tusa musei regionali gratis il 10 marzo in memoria dell' archeologo

Luoghi della cultura aperti e numerose iniziative per ricordare l'assessore morto nella sciagura aerea avvenuta in Etiopia nel 2019. Scarpinato: "E' ancora un punto di riferimento" La Regione dedica il 10 marzo al patrimonio culturale dell’Isola. La giornata, che coincide con l’anniversario della scomparsa dell'archeologo Sebastiano Tusa, morto nel disastro aereo in Etiopia del 2019, si trasforma in un momento di partecipazione collettiva. Per l’occasione, l’accesso ai musei, ai parchi archeologici e ai luoghi della cultura regionali sarà gratuito, accompagnato da appuntamenti e iniziative speciali pensate per coinvolgere cittadini, famiglie e studenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Temi più discussi: Gela inaugura il Museo dei relitti greci; Giornata dei Beni Culturali in memoria di Sebastiano Tusa: iniziative del Parco Kamarina-Cava Ispica; Archeologia e memoria, Mezzagnone protagonista della Giornata dei Beni Culturali Siciliani.

