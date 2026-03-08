Zuncheddu 33 anni in carcere da innocente | Ecco perché voterò Sì al referendum

Un uomo di 33 anni, detenuto da anni in carcere, dichiarato innocente, spiega le ragioni per cui intende votare Sì al referendum. In un'intervista, afferma di aver sempre rifiutato di essere usato come strumento e di aver rifiutato anche il ravvedimento, pur di non riconoscere responsabilità che non ha mai avuto. La sua posizione si basa sulla volontà di non ammettere colpe inesistenti.

«Non mi sono mai lasciato strumentalizzare. Ho rifiutato perfino il ravvedimento pur di non ammettere colpe che non avevo». Beniamino Zuncheddu, dopo 33 anni di carcere da innocente, oggi si trova in ospedale per curare una salute segnata dalla lunga detenzione e dalle poche cure sanitarie ricevute in carcere. Nell'intervista che segue racconta una frase che non dimenticherà mai: quando ricevette il foglio con scritto «fine pena: dicembre 9999». E spiega perché voterà Sì alla separazione delle carriere. Zuncheddu come sta? «Insomma. In questi giorni sono in ospedale per curare la mia salute, a lungo trascurata anche a causa della mia lunga detenzione e delle poche cure sanitarie ricevute in carcere». 🔗 Leggi su Iltempo.it

