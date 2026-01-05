Strage di Sinnai dai pastori uccisi al mistero sul killer e l' errore giudiziario su Beniamino Zuncheddu Da innocente ho perso 33 anni di vita

La vicenda di Sinnai, in Sardegna, riguarda un tragico episodio avvenuto l’8 gennaio 1991, che ha portato alla morte di pastori e a un lungo mistero sul colpevole. Al centro delle indagini si trova anche Beniamino Zuncheddu, coinvolto in un errore giudiziario che gli ha fatto perdere 33 anni di vita. Questa storia evidenzia le lentezze e le incertezze della giustizia in un contesto segnato da dolore e mistero.

Strage di Sinnai, dai pastori uccisi al mistero sul killer e l'errore giudiziario su Beniamino Zuncheddu. «Da innocente, ho perso 33 anni di» - Ci sono luoghi dove la giustizia arriva tardi, e luoghi dove non arriva mai. msn.com

Strage di Sinnai, Santoni: «Uda e altri due testimoni mentirono su Zuncheddu» - L’ex ispettore della Polizia di Stato, Mario Uda, e altri due testimoni avrebbero detto il falso, lo scorso anno, nel processo di revisione di Beniamino Zuncheddu, il pastore di Burcei prima ... unionesarda.it

Inferno di fuoco a Crans-Montana: le vittime, i testimoni, l'inchiesta sulla strage di Capodanno - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.