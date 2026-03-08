Zebre a Cecina per il tris | Ma è una gara difficile

Oggi alle 14.30 il Viareggio affronta la partita contro il Cecina allo stadio “Rossetti” nella 29ª giornata del campionato di Eccellenza. La squadra cerca di ottenere la terza vittoria consecutiva, mentre il Cecina si prepara a difendere il proprio campo in una sfida considerata difficile. La partita si inserisce nella 12ª giornata di ritorno e nella sestultima di regular season.

Vuole la terza vittoria di fila il Viareggio che oggi alle 14.30 sarà di scena al “Rossetti“ di Cecina nella 29ª giornata del campionato di Eccellenza (12ª di ritorno nonché sestultima di regular season). La serie positiva aperta delle zebre è di cinque risultati utili di fila dopo la sconfitta al Porta Elisa con la Lucchese (due pari di seguito col poi esonerato Vangioni e 7 punti nelle successive tre gare sotto la gestione Lorenzo Fiale). "Mi aspetto una partita difficile – dice il tecnico bianconero – il Cecina è una squadra giovane e ben allenata (a sua volta da un grande ex difensore: Miano, ndr)". Per l’occasione mancheranno ancora i difensori Videtta (che è comunque sulla via del recupero ma ne avrà ancora per un po’) e D’Alessandro (stagione finita, si sa, per lui). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

