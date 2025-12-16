La Mens Sana si prepara al importante incontro con Cecina, in vista del big match che potrebbe portarla in testa alla classifica. Dopo una serie di nove vittorie consecutive, la squadra si appresta ad affrontare una sfida difficile, con il presidente Frati che manifesta fiducia e determinazione nel tentativo di conquistare il primato in solitaria.

© Sport.quotidiano.net - La Mens Sana pensa già al big match di Cecina. Il presidente Frati: "Difficile ma ci proveremo"

La Mens Sana dopo nove vittorie di fila domenica sarà impegnata a Cecina per tentare di conquistare il primato in solitaria. Del momento della squadra ma anche del club ha parlato il presidente Francesco Frati durante la cena con i partner della società. "Bello vedere come sponsor, aziende, imprese che ci sostengono sempre di più. Un gruppo che è nato con la ripartenza dalla Promozione e che ora si è ampliato. Passione, entusiasmo e professionalità sono alla base della nostra società e della nostra squadra". Le cose sembrano andare bene in campo e fuori dunque. "C’è un filo rosso che lega chi ha fatto la storia della Mens Sana come Cardaioli, Brenci, Pancotto, Ataman, Recalcati, Banchi, Pianigiani, Crespi a Binella, Betti e Vecchi che sono stati protagonisti della nostra rinascita. Sport.quotidiano.net

La Mens Sana pensa già al big match di Cecina. Il presidente Frati: "Difficile ma ci proveremo" - La Mens Sana dopo nove vittorie di fila domenica sarà impegnata a Cecina per tentare di conquistare il primato ... sport.quotidiano.net