gruppo lupi occasione a cecina turno difficile per la codyeco

Questa sera alle 21, il campionato di serie B porta due squadre toscane a sfidarsi. La Codyeco di Pontedera gioca a Cecina, mentre il Santa Croce affronta il Sesto Fiorentino. Turno difficile per entrambe, che cercano punti importanti in una gara che si preannuncia combattuta.

Giocheranno in due, domani sera alle 21, nel campionato di serie B. Saranno le squadre di Pontedera e Santa Croce, impegnate rispettivamente a Cecina e Sesto Fiorentino. Nel pomeriggio (17,30) di domani toccherà invece all’Arno Toscana Garden misurarsi con i perugini della Sir Perugia, cliente scomodi. I pontederesi del Gruppo Lupi faranno visita al Cecina squadra in lotta per evitare la retrocessione in C. Pronostico per i biancocelesti di coach Bulleri con lo schiacciatore- ricevitore Menichini annunciato in gran forma dopo la bella prova offerta con l’Arezzo. Pontedera si batterà per restare in alto e per tenere a bada la Sestese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Dopo la lunga pausa invernale, il campionato di Serie B torna a scaldare i campi.

