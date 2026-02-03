Edoardo Vianello | Ebbi un terribile incidente d'auto mi scambiarono per morto e nessuno mi soccorse

Edoardo Vianello torna a parlare del grave incidente d’auto del 1966, un episodio che lui stesso definisce come un incontro ravvicinato con la morte. Ricorda di essere stato lasciato da solo, ignorato dai soccorritori che, per errore, lo scambiarono per morto. Un ricordo ancora vivo che rivela quanto quella notte abbia segnato la sua vita.

Edoardo Vianello ha ricordato quella volta in cui conobbe da vicino la morte: nel 1966 ebbe un terribile incidente d'auto e fu ignorato dai soccorritori. "Pioveva e venni coperto con un telo. I soccorritori pensarono che si trattasse di un morto e mi ignorarono. Ho avuto davvero paura", ha spiegato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Edoardo Vianello

Edoardo Vianello ha raccontato di aver vissuto un brutto incidente d’auto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Edoardo Vianello

Argomenti discussi: Edoardo Vianello: Mia figlia morta durante il lockdown, devastato dai sensi di colpa. Lucio Dalla? Gli piaceva suonare nudo; Paolo Mendico, la preside Gina Antonetti sospesa: Mi stanno massacrando. Sono distrutta per la sua morte ma da lui mai nessun segnale; Aldo Montano ricoverato in ospedale: Ho usurato il mio corpo. La scherma mi ha chiesto il conto, pezzo per pezzo.

Ho avuto un brutto incidente d’auto. Pioveva e venni coperto con un telo. I soccorritori pensarono che si trattasse di un morto e mi ignorarono: così Edoardo VianelloIl celebre cantante rivela il drammatico incidente del 1966 e condivide il dolore per la perdita della figlia Abbronzatissima, Guarda come dondolo, I watussi, Il capello sono solo alcuni dei g ... ilfattoquotidiano.it

Edoardo Vianello: Dalla registrava nudo dietro un paravento. Io non sapevo né cantare né suonareL'intervista rilasciata a La Stampa: Mio padre era un poeta futurista. E un po' di futurismo deve avermelo trasmesso: se no non sarei potuto arrivare nel futuro ... msn.com

Edoardo Vianello: "Dalla registrava nudo dietro un paravento. Io non sapevo né cantare né suonare" x.com

Wilma Goich porta un grande dolore nel cuore, quello legato alla perdita di sua figlia Susanna, che le manca ancora tantissimo. A Monica Setta, ospite di "Storie di donne al bivio" non ha nascosto l'amarezza per il comportamento del suo ex Edoardo Vianello, - facebook.com facebook