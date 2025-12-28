Yildiz a Sky | Contento per la squadra e per Pierre questa vittoria è importante Nel secondo tempo abbiamo avuto un atteggiamento migliore
Yildiz a Sky: «Contento per la squadra e per Pierre, questa vittoria è importante». Le parole del numero dieci bianconero dopo Pisa Juventus. Yildiz è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida tra Pisa e Juventus, gara vinta 2-0 dalla formazione di Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni. VITTORIA – « Questa vittoria è importante per noi. Perché adesso abbiamo altre tre partite in cui dobbiamo vincere al 100%. Dobbiamo dare il 100% in allenamento. Oggi è stato molto molto importante, abbiamo visto il primo tempo dove è stato molto difficile giocare con loro. Lauren ha fatto un buon primo tempo e nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
