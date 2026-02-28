Yamal si mette in mostra con una tripletta contro il Villarreal, portando il Barcellona a un vantaggio di quattro punti sul Real Madrid in classifica. Lewandowski firma il gol che chiude la partita sul 4-1. La partita si gioca sotto gli occhi di molti, con il talento dei catalani protagonista assoluto.

Lamine Yamal logora chi non ce l’ha. A farne le spese è il Villarreal, la cui relativa colpa è quella di prestare il fianco al talento del numero 10 del Barcellona, autore di una tripletta con due reti in fotocopia. Così, in attesa del Real Madrid che scenderà in campo lunedì sera contro il Getafe, con questo 4-1 i blaugrana allungano a +4 in cima alla classifica della Liga, mentre la squadra di Marcelino resta ferma al terzo posto a quota 51 con l’Atletico Madrid che potrebbe agganciarla. Entrambe le formazioni scelgono un baricentro molto alto, soprattutto il Barça, e a beneficiarne è l’intensità della gara, piacevole anche se la prima parte non riserva grandi emozioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yamal dà spettacolo: tripletta al Villarreal e Barça a +4 sul Real Madrid

Tripletta Lamine Yamal: il Barcellona travolge il Villarreal e scappa a +4 sul Real MadridIl poker blaugrana firmato Yamal e Lewandowski schiaccia il Sottomarino Giallo: catalani primi a 64 punti in attesa del posticipo del Real.

Leggi anche: Barça: da Yamal alla guerra al Real, perché Laporta vincerà le elezioni

Una selezione di notizie su Real Madrid.

Discussioni sull' argomento Real Sociedad - Real Oviedo in Diretta Streaming; Barcellona, 3-0 al Levante e di nuovo in testa alla Liga: +1 sul Real Madrid; Girona - Celta Vigo in Diretta Streaming; Fabregas replica ad Allegri: Scuse... Se il Milan ha pareggiato non è per il mio tocco su Saelemaekers.

Yamal dà spettacolo: tripletta al Villarreal e Barça a +4 sul Real MadridIl gioiello dei catalani domina contro la squadra di Marcelino. E' poi Lewandowski a fissare il punteggio finale sul 4-1. Blancos in campo lunedì contro il Getafe ... msn.com

Yamal fa la sua prima tripletta in carriera e il Barcellona allunga momentaneamente a +4 dal Real Madrid - facebook.com facebook

Con questa vittoria i blaugrana salgono a quota 64 punti e mantengono le distanze dal Real Madrid, secondo a 60, in attesa di conoscere il risultato contro il Getafe. x.com