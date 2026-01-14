WWE | Jaida Parker torna a NXT e prende di mira Blake Monroe

Il 13 gennaio, NXT ha regalato una serata ricca di novità, tra cui l’annuncio di un ladder match a sei uomini per l’NXT Championship. Tra gli altri sviluppi, la presenza di Jaida Parker che fa il suo ritorno e si confronta con Blake Monroe. Questi eventi segnano un momento importante per il roster di NXT, offrendo nuove prospettive e sfide per i protagonisti della scena.

La puntata di NXT del 13 gennaio è stata ricca di eventi importanti. Abbiamo scoperto che è in arrivo un ladder match a sei uomini per l' NXT Championship, ma non è stato l'unico momento degno di nota della serata. Blake Monroe è apparsa sul ring per parlare del suo attacco a Thea Hail, ricordando a tutti di essere pienamente in corsa e mettendosi decisamente in mostra. "When you're as talented as I am, people don't always know what to do with you" – Blake Monroe #WWENXT pic.twitter.com8WHssxn1pC — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) January 14, 2026 Il suo promo, però, è stato interrotto dal ritorno a sorpresa di Jaida Parker.

