Tatum Paxley e Izzi Dame si sfideranno a New Year’s Evil, in un match ufficiale annunciato durante l’ultimo episodio di NXT. Dopo settimane di tensione e incomprensioni, le due ex amiche si affronteranno in un confronto che promette di essere importante nel percorso di entrambe. L’incontro si inserisce nel contesto della storyline in evoluzione tra Paxley e Dame, aggiungendo un nuovo capitolo alla loro rivalità.

Tatum Paxley e Izzi Dame si affronteranno a New Year's Evil. Il match è stato ufficializzato durante l'episodio di NXT di questa notte, dopo settimane di tensione tra le due ex amiche. Izzi Dame chiama sul ring Tatum Paxley, ma la situazione le sfugge di mano. Izzi Dame è scesa sul ring per affrontare la sua ex amica dopo gli eventi della settimana scorsa, quando Paxley aveva fatto irruzione attraverso un muro vicino al ring armata di motosega mentre Dame stava lottando contro Lola Vice. Una volta sul quadrato, Dame si è vantata di aver tradito Paxley, ma l'ex campionessa non si è lasciata intimidire.

© Zonawrestling.net - WWE: Tatum Paxley sventa l’imboscata di Izzi Dame, match ufficiale per New Year’s Evil

