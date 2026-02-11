Joe Hendry difende l’NXT Championship ma Ricky Saints lo mette KO dopo il match

Joe Hendry ha difeso il titolo NXT contro Ricky Saints, ma la serata si è conclusa con il suo KO. Dopo il match, Saints ha colpito Hendry mentre era a terra, lasciando tutti senza parole. La scena ha lasciato capire che la rivalità tra i due potrebbe continuare.

Serata intensa a WWE NXT per Joe Hendry, che ha messo in palio per la prima volta l' NXT Championship . ma non è riuscito a chiudere la puntata in piedi. Hendry ha aperto lo show parlando della conquista del titolo avvenuta la settimana precedente. Il suo momento è stato interrotto dal campione WWE EVOLVE Jackson Drake, accompagnato dai suoi alleati del Vanity Project, Brad Baylor e Ricky Smokes. Drake ha ammesso che il gruppo aveva attaccato Hendry in precedenza, sostenendo che il campione non avrebbe nemmeno dovuto far parte del match titolato. La situazione è degenerata, con Hendry in netta inferiorità numerica.

Joe Hendry ha conquistato il titolo NXT in una serata di grande emozione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

