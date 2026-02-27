Lola Vice pronta a conquistare il main roster WWE | Il mio momento sta arrivando

Lola Vice ha dichiarato di essere pronta a trasferirsi al main roster WWE e ha confermato di accettare i rumors che circolano sulla sua possibile promozione. Dopo le voci emerse all’inizio dell’anno riguardo a un suo possibile approdo a SmackDown, la wrestler di NXT ha deciso di parlare apertamente della situazione. Vice ha espresso fiducia nel suo percorso e ha affermato che il suo momento sta arrivando.

Lola Vice non sta minimizzando i rumors sul suo passaggio al main roster: li sta abbracciando. Dopo le voci emerse all'inizio dell'anno, secondo cui all'interno della WWE si pensa che Vice possa approdare a SmackDown, la star di NXT ha deciso di affrontare direttamente la speculazione. "Sì, ovviamente aspetto quel momento per il call-up. Sono pronta. Sono sempre stata il tipo che sa emergere quando serve, e l'ho dimostrato — soprattutto in AAA. Ogni volta che ci vado, ci sono almeno 10.000 persone. Ho lavorato in grandi eventi e sono cresciuta tantissimo come performer". "Ora più che mai, sono pronta. Sto solo aspettando l'opportunità che mi chiamino, perché voglio conquistare il main roster.