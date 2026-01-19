Kelani Jordan | Ecco quando ho iniziato a credere in me stessa

Kelani Jordan, protagonista di NXT, ha conquistato il pubblico con la sua presenza sicura. Tuttavia, dietro quella sicurezza si nasconde un percorso di crescita personale, nel quale ha imparato a credere nelle proprie capacità. In questa intervista, Kelani condivide il momento in cui ha iniziato a fidarsi di sé stessa, offrendo uno sguardo autentico sulla sua evoluzione e sulle sfide affrontate lungo il cammino.

Sullo schermo, Kelani Jordan sembra essere una delle star più sicure di sé all’interno di NXT. Come lei stessa ammette, però, quella fiducia nei suoi confronti non è sempre stata così forte. Durante la sua apparizione a “No-Contest Wrestling”, Jordan ha rivelato il momento che ha finalmente fatto schizzare alle stelle la sua autostima. “Essere la prima campionessa nordamericana femminile in assoluto è stato un momento davvero surreale. E, onestamente, mi ha dato una grande carica di fiducia perché ha dimostrato che Shawn Michaels credeva in me e nella mia capacità di poter essere una campionessa”, ha detto Jordan. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

