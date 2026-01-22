Seth Rollins ha recentemente dichiarato che Kevin Owens desidera formare un tag team con lui. Tuttavia, entrambi i wrestler sono attualmente lontani dai ring a causa di infortuni e non si sa quando potranno tornare in azione. Questa proposta apre nuove possibilità per future storyline, anche se i tempi di recupero rimangono incerti.

In questo momento, sia Kevin Owens che Seth Rollins sono fuori gioco a causa di infortuni e potrebbero non tornare presto. Tuttavia, secondo quanto dichiarato da Rollins durante un’intervista a “My Mom’s Basement with Robbie Fox”, i due rimangono in contatto e vorrebbero fare squadra una volta tornati. “Mi ha detto: ‘Sai, quando tornerò e tornerai anche tu, formiamo una coppia e divertiamoci!’. È quello che vuole fare da sempre”, ha affermato Rollins, aggiungendo che l’idea “non sembra affatto male”. Becky Lynch, anch’essa intervistata, ha aggiunto che Owens “vuole solo lavorare con i suoi amici” e che a lei stessa piacerebbe far parte di un gruppo con loro due. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Seth Rollins: “Kevin Owens vuole creare un tag team con me”.

Leggi anche: WWE: Seth Rollins svela il possibile ritorno

WWE: Aggiornamenti sull’infortunio di Seth Rollins.Aggiornamenti sull’infortunio di Seth Rollins: l’ex campione mondiale dei pesi massimi, dopo aver affrontato e vinto contro Cody Rhodes a Crown Jewel 2025 in Australia, ha subito un infortunio alla spalla che ha richiesto un intervento chirurgico.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Seth Rollins rivela: Kevin Owens desidera una reunion del Tag Team dopo il ritorno dall'infortunio; Seth Rollins svela i dettagli dell'ultima conversazione con Kevin Owens; TW Slammy Awards 2025; Zona Wrestling awards 2025 – Storyline/Feud of the Year.

Seth Rollins rivela: Kevin Owens desidera una reunion del Tag Team dopo il ritorno dall'infortunioSeth Rollins ha dichiarato che Kevin Owens desidera una riunione del loro tag team non appena entrambi saranno ristabiliti dalle rispettive infortuni e pronti a tornare sul ring. worldwrestling.it

WWE's Seth Rollins says Kevin Owens wants to tag with him when they both returnAccording to Seth Rollins, he and fellow injured WWE star Kevin Owens stay in contact and would love to team up again once they return. msn.com

Seth Rollins parla del suo rapporto fuori dal ring con Paul Heyman - facebook.com facebook