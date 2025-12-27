Flavio Cobolli sconfitto all’esordio da Zhang nella World Tennis Continental Cup 2025 stop anche per Swiatek

Flavio Cobolli ha esordito con una sconfitta nella seconda giornata della World Tennis Continental Cup, un torneo di esibizione a squadre che si svolgerà fino a domani sul veloce indoor di Shenzhen, in Cina. Ispirato al modello della Laver Cup, l’evento vede due squadre rappresentare il Vecchio Continente e il resto del mondo in una competizione per la conquista del successo. Cobolli, n.22 del ranking, ha affrontato il cinese Zhang Zhizhen, attualmente al n.415 ATP ed ex n.31 del ranking, perdendo con il punteggio di 7-6 6-3. Si tratta di una partita in cui il romano ha motivi per cui rammaricarsi, avendo mancato ben 10 palle break nel computo complessivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

