World Tennis Continental Cup 2025 il Team World vince il doppio misto e conquista la manifestazione

Il Team World si è aggiudicato la World Tennis Continental Cup 2025 a Shenzhen, Cina. Dopo aver vinto il doppio misto e altri incontri, ha superato il Team Europe con un punteggio di 12-7. Con soli tre punti a disposizione, il Resto del Mondo ha mantenuto il vantaggio e conquistato la manifestazione, confermando la superiorità in questa edizione.

Il Team World conquista la World Tennis Continental Cup 2025: a Shenzhen, in Cina, il Team Europe viene sconfitto per 12-7 dopo 9 dei 10 match in programma, e con soli 3 punti a disposizione, il Resto del Mondo è dunque irraggiungibile per il Vecchio Continente. A risultare decisivo è il doppio misto, nel quale la kazaka Elena Rybakina ed il russo Andrey Rublev piegano, in poco più di un’ora, la polacca Iga Swiatek ed il monegasco Valentin Vacherot, sconfitti con un duplice 6-4, che pone fine alla manifestazione. Nel primo set basta un break alla coppia del Resto del Mondo per condurre in porto il parziale, che sarebbe potuto terminare anche con qualche minuto d’anticipo, dato che la coppia europea sul 3-5 deve ricorrere al deciding point per restare in partita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - World Tennis Continental Cup 2025, il Team World vince il doppio misto e conquista la manifestazione Leggi anche: World Tennis Continental Cup 2025, successi di Vacherot e Rybakina: il Team World resta in vantaggio Leggi anche: World Tennis Continental Cup 2025, Cobolli e Bencic vittoriosi nel doppio misto: Europa sotto 4-6 dopo la seconda giornata Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. World Tennis Continental Cup: Cobolli-Rublev live alle 12; Calendario World Tennis Continental Cup 2025: orari, programma, tv, streaming; World Tennis Continental Cup 2025: format, orari e big in campo; World Tennis Continental Cup su SuperTennis: è il giorno di Cobolli. World Tennis Continental Cup 2025, il Team World vince il doppio misto e conquista la manifestazione - Il Team World conquista la World Tennis Continental Cup 2025: a Shenzhen, in Cina, il Team Europe viene sconfitto per 12- oasport.it LIVE Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: giocatori in campo a breve - 11:50 I due si affrontarono a maggio ed era la finale dell'ATP di Amburgo. oasport.it World Tennis Continental Cup 2025: Cobolli ko all’esordio - L'azzurro esce sconfitto in due set dal match contro il cinese Zhang ... spaziotennis.com

«Oggi affronto Rublev: è una rivincita importante, anche per il morale». La World Tennis Continental Cup è arrivata al momento decisivo: le ultime partite dell’anno si stanno disputando sul veloce indoor di Shenzhen, in Cina. L’evento, che prende ispirazione - facebook.com facebook

Flavio Cobolli sconfitto all’esordio da Zhang nella World Tennis Continental Cup 2025, stop anche per Swiatek - x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.