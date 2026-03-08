World Baseball Classic 2026 | definiti i pitcher di Italia e Gran Bretagna

Sono stati annunciati i pitcher partenti per la partita tra Italia e Gran Bretagna nel girone B del World Baseball Classic 2026, che si giocherà al Daikin Park di Houston. La sfida vedrà scendere in campo i lanciatori scelti per rappresentare le rispettive squadre in questa fase del torneo. La partita si svolgerà a Houston, con le due nazionali pronte a scendere in campo.

Annunciati i lanciatori partenti della sfida tra Italia e Gran Bretagna valevole, al Daikin Park di Houston, per il girone B del World Baseball Classic. Secondo incontro per gli azzurri, terzo per i britannici e c’è già uno spartiacque per sostanzialmente tutte le parti chiamate in causa. A lanciare per gli azzurri sarà Dylan DeLucia, classe 2000 parte dell’organizzazione dei Cleveland Guardians e che, nella scorsa stagione, ha giocato nella squadra di Doppio A degli Akron RubberDucks. Nel 2022 DeLucia, nativo di Port Orange, in Florida, è stato scelto con la 181a chiamata assoluta al draft MLB, corrispondente al sesto giro. Costretto alla... 🔗 Leggi su Oasport.it

