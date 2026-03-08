World Baseball Classic 2026 | Italia contro la Gran Bretagna c’è un bis da piazzare

La nazionale italiana di baseball si prepara a sfidare la Gran Bretagna nella fase successiva della World Baseball Classic 2026. Dopo aver iniziato il torneo con una vittoria per 8-0 contro il Brasile, la squadra si appresta a tornare in campo al Daikin Park di Houston per proseguire la competizione. La partita rappresenta un nuovo impegno per gli azzurri, che cercano di confermare la buona prestazione iniziale.

Dopo l’esordio vincente in stile contro il Brasile, con un 8-0 che tutto dice circa le forze in campo, per l’Italia è tempo di riprendere il corso del diamante al Daikin Park di Houston. Si alza il livello della competizione al World Baseball Classic: la Gran Bretagna ha i suoi numerosi elementi che fanno parte della MLB. Nei fatti, quasi tutti i britannici sono perlomeno nel circuito delle Minor League, con varie presenze però al piano più alto (basti pensare a Jass Chishlom Jr., Tristan Beck, Nate Eaton, Harry Ford, Michael Petersen). Si tratta di una squadra che come obiettivo, nei fatti, ha quello di migliorare il quindicesimo posto toccato in sorte nel 2023, alla prima partecipazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

