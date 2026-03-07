LIVE Italia-Brasile 0-0 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | gran doppio gioco azzurro nel quarto inning

Al momento la partita tra Italia e Brasile nella World Baseball Classic 2026 si trova sul punteggio di 0-0. Durante il quarto inning, gli azzurri hanno realizzato un importante doppio gioco. A partire dalle 20:01, l’attenzione si concentra anche sulla sfida tra Sawayama e Vinnie Pasquantino. La diretta viene aggiornata in tempo reale, offrendo ai tifosi un quadro preciso di quanto accade sul campo.

20:03 Colpisce verso la terza base Canzone, ma viene eliminato facilmente da Bichette in prima. Due out per l'Italia, si va avanti con Dezenzo. 20:02 Pasquantino colpisce lungo a sinistra, ma Mascai controlla facilmente la traiettoria. Vediamo ora come torna a cavarsela Dominic Canzone. 19:59 RIESCE IL DOPPIO GIOCO! Dezenzo-Berti-Pasquantino, perfetti dalla terza alla prima base a eliminare prima Reginatto e poi Bichette consegnando agli archivi che Italia-Brasile è sullo 0-0 anche dopo questa parte alta del quarto inning. 19:58 Un ball, uno strike (e Reginatto aveva provato a partire verso la seconda). 19:56 Tre ball, uno strike di Aldegheri che si avvicina ai 50 lanci (48 in questo momento).