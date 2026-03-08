World Baseball Classic 2026 | il Giappone resiste all’Australia Corea del Sud a rischio eliminazione

A Tokyo continua il World Baseball Classic, e con esso continua anche tutta una serie di questioni che lascia capire come l'incertezza regni sovrana. Al Giappone tocca la terza vittoria, e il discorso quarti non è più in dubbio così come non lo è il primo posto nel girone C. Chi, invece, si ritrova a dover soffrire parecchio è la Corea del Sud, sconfitta per 5-4 da Cina Taipei (nome sportivo di Taiwan) e ora costretta contro l'Australia a dover vincere per conservare delle speranze di rientrare in gioco per avanzare. Nel primo incontro di Tokyo pronti via e subito arriva il fuoricampo da parte di Yu Chang per l'1-0 taiwanese. Il punteggio non si muove più fino alla quinta ripresa, quando molte cose iniziano ad accadere.