Buenos Aires Darderi festa in semifinale | sfida Baez il giorno del suo compleanno E top 20 nel mirino

Darderi ha raggiunto le semifinali a Buenos Aires, sfidando Baez proprio nel giorno del suo compleanno. La partita si gioca con l’obiettivo di entrare tra i primi venti del ranking mondiale. Il tennista azzurro, attualmente al 22º posto, vuole mantenere alta la sua corsa e ha commentato:

Compleanno con semifinale all’Atp 250 di Buenos Aires per Luciano Darderi. L’azzurro ha battuto nei quarti di finale 7-5 6-1 lo spagnolo Pedro Martinez, festeggiando nel migliore dei modi i suoi 24 anni. Luciano è l’unico non argentino in semi, visto che lo sono il suo avversario questa sera (Baez, battuto anche di recente anche all’Australian Open ) e i protagonisti dell’altra parte di tabellone, Etcheverry e la testa di serie numero uno Cerundolo. Con questo successo (il decimo quest’anno, solo Bublik come lui) Darderi si trova a due vittorie dalla top 20 (sicura in caso di titolo) il primo obiettivo dichiarato del 2026 per l’italiano, che poi si concentrerà sul bersaglio grosso, ovvero la top 10. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Baez ha raggiunto le semifinali dell’ATP Buenos Aires 2026 dopo aver battuto un avversario più giovane, Darderi, in una partita combattuta.

Luciano Darderi sfiderà Sebastian Baez oggi nelle semifinali dell’ATP250 di Buenos Aires, una partita che potrebbe cambiare il suo percorso nel torneo.

