Eziolino Capuano, allenatore noto nel calcio italiano, ha vissuto un episodio segnato dalla sfortuna: nel giorno del suo compleanno, è stato sollevato dall'incarico, segnando il suo sedicesimo esonero. Un evento che si inserisce in un periodo difficile per la sua carriera, evidenziando le sfide e le incertezze che caratterizzano il percorso dei tecnici nel mondo del calcio. Questa vicenda rappresenta un momento di riflessione sulla stabilità professionale in uno sport spesso imprevedibile.

Tempo di lettura: 2 minuti Un compleanno amaro che si incastra in un periodo amaro. Non c’è mai fine a questa discesa nella carriera da tecnico di Eziolino Capuano che ha collezionato il suo sedicesimo esonero nel giorno del suo compleanno. Si chiude anche l’ esperienza di Giugliano ed è solo l’ultima di un anno solare che ha visto l’allenatore incapace di portare a termine una stagione intera collezionando tre esoneri e un contenzioso in tribunale. Scelte sbagliate, in alcuni casi, eccessiva sicurezza nei propri mezzi in altre, di sicuro un carattere difficilmente inquadrabile, per Capuano è partita quella sorta di parabola discendente, sportivamente parlando, che lo sta portando ad avere esperienze che stanno macchiando la sua lunga carriera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Una parabola discendente: l’esonero di Capuano nel giorno del suo compleanno

Leggi anche: Una festa nel ricordo di Gianni Indino, nel giorno del suo compleanno cena a favore di Arop

Leggi anche: Cade dalla scale, 23enne muore nel giorno del suo compleanno

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Il gabbiano di Anton ?echov al Teatro Argentina; Blufin agli sgoccioli per gli ultimi venti addetti. L'aggressione in via Medaglie D'Oro; Blitz con gli amici nel parco acquatico: minore ferito; Appendino fuori dai giochi, torna in auge il campo largo.

La parabola discendente di Apple - Siate affamati e siate folli, forse più affamati che altro. Perché chissà cosa avrebbe detto Steve Jobs vedendo il suo successore incravattato andare alla Casa Bianca come un Re Magio (più che altro ... ilgiornale.it

La parabola discendente di Mourinho: appena quattro titoli negli ultimi dieci anni - La carriera di José Mourinho, uno dei tecnici più iconici del calcio moderno, appare oggi segnata da una dicotomia evidente tra i trionfi iniziali e le delusioni degli ultimi anni. Lo Special One ha ... tuttomercatoweb.com

Trovo tanta bellezza in questa età, nel nuovo periodo della vita che sto attraversando e che senza false definizioni voglio dire , mi sta traghettando verso la parte finale, che magari sarà fra molto , ma è comunque la parabola discendente. Ammiro le donne, qu - facebook.com facebook

Daniele Ronco porta a Dronero l’ironia green de “La parabola discendente di un padre ambientalista” #cuneo x.com