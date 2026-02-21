L’avversario di lunedì Una ghiotta occasione | le difficoltà dell’Udinese

C’è stato un Bologna in crisi di risultati e identità, complice l’emergenza infortuni. La sensazione che la ruota stia girando e non solo per la vittoria di Bergen. Il Bologna insegue un successo casalingo che in campionato manca dal 9 novembre con il Napoli e coincidenza vuole che al Dall’Ara lunedì sera arriverà un’ Udinese in emergenza: out la punta Davis per una lesione all’adduttore e stagione finita per Zanoli, dopo la lesione al crociato del ginocchio destro. In dubbio ci sono il centrale difensivo Solet e l’esterno sinistro Kamara. Runjaic rischia di dover fare a meno di quattro titolari, con Zaniolo possibile falso nove (o Bayo di punta), Kabasele in difesa, Zemura a sinistra.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Juventus Sampdoria Under 15 1-0 LIVE: doppia occasione ghiotta per i bianconeri, Puggioni di no

Pronostico Bari-Catanzaro: ghiotta occasione contro l’ex tecnicoVenerdì alle 20:30 si affrontano Bari e Catanzaro in una sfida di grande interesse per la diciassettesima giornata di Serie B.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L'avversario di Champions: focus sul Borussia Dortmund; Doha, è il giorno di Sinner-Popyrin: chi è l’avversario e dove vedere la gara in tv; Tomas Machac, chi è l'avversario di Jannik Sinner a Doha: carriera, la passione per il basket, i precedenti con l'azzurro; Ora l’avversario è solo l’Atalanta: per l’Europa sarà sfida a due.

Lunedì Fiorentina-Pisa: programma di avvicinamento nerazzurro e punto sugli infortuniLa Fiorentina è ormai sbarcata in Polonia ma non tutta la rosa visto che ben 8 giocatori, ossia De Gea, Dodo, Kean, Solomon, Gudmundsson, Brescianini, Rugani e Christensen, sono rimasti ... firenzeviola.it

Doha, è il giorno di Sinner-Popyrin: chi è l’avversario e dove vedere la gara in tvSi entra nel vivo del torneo Atp 500 di Doha: ecco cosa sapere sull’australiano e i precedenti con il tennista azzurro ... msn.com

Sassuolo-Verona Garcia: Tra i migliori con l'Udinese, avrà una chance probabilmente dal 1' contro il Verona. Bowie: Bene con il Parma, adesso tocca sbloccarsi. Juventus-Como Boga: Può essere determinante a gara in corso. Capace di spaccare le partite co - facebook.com facebook