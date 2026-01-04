Miglior barista Ricevuti mille tagliandi Stefania torna in vetta In lizza Alessia e Francesca

Sono stati ricevuti oltre mille tagliandi in merito alla selezione del miglior barista di Forlì e provincia. Stefania si riconferma in testa, con Alessia e Francesca che continuano a contendere la vetta. La partecipazione dimostra l’interesse della comunità per i professionisti del settore, contribuendo a delineare una classifica che riflette le preferenze dei clienti.

Continuano ad arrivare in redazione i tagliandi compilati che porteranno a individuare il (o la) barista più amato di Forlì e del suo comprensorio. Va avanti spedita, infatti, l'iniziativa pensata dal Carlino in collaborazione con Confcommercio, Fipe ed Estados Cafè pensata per valorizzare la figura del barista, visto anche nel suo ruolo sociale di presidio della città e dei paesi e di prezioso punto di riferimento. I coupon sono già quasi a quota mille e la classifica provvisoria continua ad evolvere: al primo posto, infatti, ora non c'è più Vincenza Di Salvo del Bar del Viale di viale Italia, ma Stefania Rossi del bar pasticceria Fuzzi che ha conquistato la prima posizione in un testa a testa all'ultimo voto (ma, lo ricordiamo, tutto può ancora cambiare).

