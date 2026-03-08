Volley Fenix Energia battaglia fino al quinto set Strappato un punto contro Group Marsciano

Il Volley Fenix Energia ha sfidato il Group Marsciano in una partita molto combattuta, arrivando fino al quinto set. La squadra ha conquistato un punto dopo aver perso l'incontro 2-3. Il match è stato intenso e ha visto entrambe le squadre lottare con determinazione. Il risultato finale ha lasciato aperti i giochi per le prossime sfide del campionato.

La Fenix Energia conquista un buon punto con il Group Marsciano, quarta forza del campionato, perdendo 2-3 un match molto combattuto. "È stata una buona partita e ne avevamo bisogno - spiega coach Loris Polo -. Venivamo da una settimana di allenamenti non proprio all'altezza e abbiamo avuto una bella reazione sul campo contro una squadra molto fisica e forte. Siamo partiti contratti poi dal secondo set è stata una battaglia a suon di punti. Il risultato finale ha premiato Marsciano ma la prestazione premia anche noi e infatti ci prendiamo questo buon punto". Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato, 14 marzo, alle 21, in casa dell'Omac Active Alto Casentino.