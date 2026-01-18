Volley femminile la Fenix Energia chiude il girone di andata al quinto posto Ko sul campo di Trevi
La Fenix Energia termina il girone di andata del campionato di volley femminile al quinto posto, dopo una sconfitta per 3-0 sul campo della Luckywind Anticopastificio Trevi. La squadra, al suo primo anno in questa categoria, presenta un andamento positivo, mantenendo una posizione di rilievo in classifica e dimostrando crescita e continuità nel corso della stagione.
La Sab Group Rubicone conclude il girone d’andata di Serie B a San Marino, affrontando la Gemini Med sabato alle 17:30. La squadra, attualmente in testa al girone D, si prepara per mantenere la posizione e consolidare il proprio percorso nella stagione. Un impegno importante prima della pausa, che richiede concentrazione e determinazione.
