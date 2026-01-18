Volley femminile la Fenix Energia chiude il girone di andata al quinto posto Ko sul campo di Trevi

La Fenix Energia termina il girone di andata del campionato di volley femminile al quinto posto, dopo una sconfitta per 3-0 sul campo della Luckywind Anticopastificio Trevi. La squadra, al suo primo anno in questa categoria, presenta un andamento positivo, mantenendo una posizione di rilievo in classifica e dimostrando crescita e continuità nel corso della stagione.

