Volley b Biauto Jumboffice vince la battaglia al quinto set Grosseto si arrende dopo una partita equilibrata

Da sport.quotidiano.net 14 gen 2026

Biauto Jumboffice Sestese ha conquistato la vittoria al quinto set contro Invicta Grosseto in una partita equilibrata. La sfida si è conclusa con un punteggio di 3-2, evidenziando la competitività delle due squadre. La prestazione di squadra e la determinazione sono stati determinanti per il successo finale, che ha premiato gli sforzi del team di Sesto.

Biauto Jumboffice 3 Invicta Grosseto 2 BIAUTO JUMBOFFICE SESTESE: Del Campo 11, Giampietri 8, Catalano 17, Della Volpe 23, Corti 7, Bruni 9, Giacomelli 3, Braito 2, Marchi, Facchini, Carminati(L). All. Marchi. INVICTA GROSSETO: De Matteis 8, Cordano 2, Pellegrino 19, Alessandrini 7, Rossi 12, Ielasi 9, Lorenzini 2, Lazzeretti 6, Ferrari, Spignese(L). All. Rolando. Arbitri: Bruno e Proietti. Parziali: 21-25, 25-23, 25-27, 25-19, 15-9. Dopo oltre un paio d’ore di gioco, la Biauto Jumboffice Sestese piega la resistenza del Grosseto, conquistando una sofferta, quanto meritata vittoria casalinga al tie-break. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

