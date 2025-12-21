Lucca, 21 dicembre 2025 – Una donna di 43 anni ha cercato di togliersi la vita assumendo una notevole quantità di farmaci all’interno di un B&B, ma il tempestivo intervento dei carabinieri le ha salvato la vita. È accaduto nella notte tra sabato 20 e domenica 21 dicembre a Lucca. La 43enne è stata soccorsa e trasportata all’ospedale San Luca. Le sue condizioni non sono giudicate gravi e non è in pericolo di vita. La madre chiama i carabinieri, scattano le ricerche. L’allarme è scattato intorno alle una di notte, quando la madre della donna ha contattato la centrale operativa dei carabinieri, riferendo che la figlia si era allontanata dall’abitazione con intenti suicidi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Aiuto, mia figlia vuole farla finita”. Tenta il suicidio in un B&B, salvata dai carabinieri

Leggi anche: Apre il gas con l'intento di farla finita: 28enne salvato dai carabinieri

Leggi anche: Ragazza tenta di lanciarsi nel vuoto, salvata dai carabinieri

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Azzurra: “Anche quest’anno metto mia figlia prima di tutto e trascorro il Natale con il mio ex”; Contributi a Fondo Perduto 2026: Cosa Sono e Come Ottenerli (Guida Pratica); Madre segregata e figlia data in sposa. La denuncia: Il nostro sos inascoltato. Il sindaco: Attivati i servizi sociali; Vedova di Stefano D'Orazio vuole 100 mila euro da Francesca Michelon, figlia mai riconosciuta dal batterista.

La malattia rara di mia figlia, la sua disabilità e quello che mi fa andare avanti - Scooter per disabili e anziani a 4 ruote, pieghevole e leggerissimo (solo 11 kg) Fiat Doblò per trasporto di passeggeri disabili in carrozzina con allestimento a pianale ribassato 13 Gio, Nov 21Nuovi ... disabili.com

La malattia rara di mia figlia, la sua disabilità e quello che mi fa andare avanti - Fiat Doblò per trasporto di passeggeri disabili in carrozzina con allestimento a pianale ribassato 02 Mar, Dic 23Nuovi articoli Sei qui: Famiglia & Aiuto Articoli Famiglia & Aiuto La malattia rara di ... disabili.com

Buongiorno a tutti, ho bisogno del vostro aiuto,mia figlia 11 anni necessita di nuovo libro , mi sta chiedendo dammi mille baci, ma conoscendola mi sa tanto di moda più che di libro che possa davvero piacerle, io le ho proposto il fabbricante di lacrime mi - facebook.com facebook