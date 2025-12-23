In auto coltello e benzina vuole farla finita | scappa dai carabinieri e si schianta

Un uomo, in auto con coltello e benzina, aveva confidato a un amico le sue intenzioni di suicidio, spingendo quest’ultimo a allertare le autorità. I carabinieri di Castiglione delle Stiviere sono intervenuti per prevenire un gesto estremo e hanno intercettato il veicolo, che ha cercato di scappare. L’intervento ha portato allo schianto dell’automobile, evitando potenzialmente una tragedia.

Aveva raccontato dei suoi intenti suicidi a un amico, che a sua volta ha allertato i carabinieri: i militari della compagnia di Castiglione delle Stiviere sono stati così mobilitati per evitare che accadesse il peggio. Il giovane in fuga, un ragazzo di 26 anni, è stato infine intercettato a.

