Voghera colpo fallito da Trony | la cassaforte resiste e ladri fuggono senza bottino

Voghera, il tentativo di furto in un negozio Trony si è concluso con un fallimento. I malviventi hanno forzato le inferriate e sono entrati dalla finestra, ma non sono riusciti ad aprire la cassaforte. Dopo aver tentato di forzarla con un flessibile, hanno dovuto abbandonare il colpo e sono fuggiti nel buio della notte. La scena si è svolta intorno alle 3 di questa mattina, senza che nessuno si accorgesse dell’accaduto.

Voghera (Pavia), 21 febbraio 2026 - Con un flessibile sono riusciti a tagliare le inferriate e a entrare dalla finestra, ma non ad aprire anche la cassaforte, dovendo fuggire senza bottino. E' così rimasto solo tentato il furto ai danni del punto vendita Trony, catena di negozi di elettronica, al Parco commerciale Porta Baratta, in viale Martiri della Libertà a Voghera. Nella notte tra giovedì e ieri, venerdì 20 febbraio, ignoti malviventi avevano come obiettivo i soldi in contanti della cassaforte, ma sono rimasti a mani vuote. Il piano della banda è infatti riuscito solo a metà, con l'intrusione messa a segno con una modalità diversa dalle più consuete spaccate delle vetrate o effrazioni di porte d'emergenza, che facendo scattare subito l'allarme danno poco tempo ai ladri per completare il colpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

