Vivere in modo sostenibile e ridurre l' impatto ambientale delle nostre scelte quotidiane è più facile di quanto pensiamo | 10 consigli pratici

Vivere in modo più sostenibile e ridurre l’impatto ambientale delle scelte quotidiane è possibile seguendo alcuni consigli pratici. Si tratta di adottare abitudini semplici che possono fare la differenza, come ridurre il consumo di plastica, preferire mezzi di trasporto meno inquinanti e limitare gli sprechi alimentari. Questi cambiamenti richiedono impegno, ma sono alla portata di tutti.

V ivere in modo più sostenibile non è solo una moda: significa prestare attenzione alle scelte di oggi per salvaguardare la salute delle generazioni future. In Europa, solo il 30–40% dei rifiuti elettronici viene raccolto o riciclato correttamente, mentre la restante parte finisce incenerita, in discarica o trattata come rifiuto generico, immettendo nell’aria e nell’ambiente sostanze nocive, oltre che sprecando una grande quantità di risorse preziose. Giornata Mondiale della Terra, il corto con Claudia Gerini contro spreco e inquinamento X Leggi anche › Il costo dei rifiuti pesa di più: cosa cambia con la Tari 2025 Ecco perché adottare pratiche di economia circolare, come riutilizzare e rigenerare, rappresenta un passo significativo e concreto che ciascuno di noi può fare per ridurre il proprio impatto ambientale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

