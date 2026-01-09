Ridurre le emissioni dei trasporti aerei è più facile di quanto si pensi
Ridurre le emissioni dei trasporti aerei può risultare più semplice di quanto si pensi. Uno studio recente evidenzia come eliminare le classi premium e ottimizzare l’occupazione dei posti possa contribuire significativamente alla diminuzione del consumo di carburante. Queste strategie, se adottate, rappresentano un passo concreto verso un settore più sostenibile, senza compromettere la sicurezza o l’efficienza dei voli.
Uno studio ha calcolato che è possibile abbattere drasticamente i consumi di carburante eliminando la prima classe e la business class, e riducendo il numero di posti vuoti. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
