Al via a Palermo la Women’s Padel League | sport e inclusione nel primo circuito Tpra dedicato alle donne

A Palermo, la Women’s Padel League ha preso il via per promuovere lo sport e l’inclusione femminile. La causa è la volontà di creare uno spazio dedicato alle donne nel mondo del padel, spesso dominato dagli uomini. Oltre 50 giocatrici si sfidano nei campi cittadini, portando energia e passione. La manifestazione coinvolge diverse età e background, rendendoPalermo un punto di riferimento per l’attività sportiva femminile.

Al via a Palermo la Women’s Padel League: sport, aggregazione e inclusione nel primo circuito TPRA dedicato alle donne. Nasce nel capoluogo siciliano la Women’s Padel League (WPL), il primo circuito amatoriale femminile (TPRA) interamente ideato da donne per le donne. Il progetto, nato dalla passione di quattro giocatrici locali e sostenuto dal main sponsor Goccia srls, si pone l’obiettivo di rivoluzionare il panorama del padel provinciale, coniugando l’agonismo sportivo con una forte missione sociale. Ispirata al prestigioso circuito professionistico Premier Padel, la Women’s Padel League si articola in sei tappe d’eccellenza nei principali circoli della provincia di Palermo, culminando in un Master Final riservato alle prime 12 coppie della classifica generale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Exclusive Padel Cup: il circuito si chiude sabato 13 e domenica 14 al Padel Palace di Milano. Iscrizioni sold out anche nel circolo dei vipLa quinta edizione della Exclusive Padel Cup si concluderà il 13 e 14 dicembre al Padel Palace di Milano, con iscrizioni esaurite anche nel circolo dei vip. La Dia di Palermo presenta il calendario 2026: dedicato alle donne della legalitàLa Dia di Palermo ha presentato il calendario 2026, dedicato alle donne della legalità. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Al via a Palermo il corso SAFE della FLC CGIL Sicilia; Palermo, al via la procedura di licenziamento per 26 lavoratori Abramo Care; ''Labe laboratorio espressivo'' di Palermo: al via corso di primo livello per adulti; Wizz Air accelera la sua crescita su Palermo, al via una rotta per Skopje. Al via Corso sulla Storia dei dolci siciliani promosso a Palermo da BCsicilia e Università popolarePromosso da BCsicilia e Università popolare inizia a Palermo il Corso Storia dei dolci siciliani che si terrà nel periodo febbraio marzo 2026 per sei martedì consecutivi con inizio alle ore 17. Il p ... esperonews.it Lavori al via in due punti dell'autostrada Palermo-Catania, l'Anas: Cantieri chiusi prima di PasquaInterventi sul viadotto Himera II e sui viadotti Cubo e Perriera lungo l'A19. Previsti doppi sensi di marcia temporanei per garantire il traffico, ma i disagi alla circolazione saranno inevitabili ... palermotoday.it Sport, stile e adrenalina con Birindelli Auto alla MINI Padel League di Lucca! Al Circolo El Niño abbiamo vissuto una giornata straordinaria all’insegna del padel e dell’inconfondibile lifestyle MINI. Protagonista in campo l’energia della competizione… e fuo - facebook.com facebook